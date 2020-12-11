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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова переизбрана президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики

Винер-Усманова была единственным кандидатом на этот пост
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ирина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетно-выборной конференции ВФХГ.

11 декабря в онлайн-формате проходит отчетно-выборная конференция ВФХГ. Единственным кандидатом на пост президента федерации являлась Винер-Усманова.

"Ирина Александровна Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики", - сообщил делегат.

Винер-Усманова, которая также является главным тренером сборной России, возглавляет ВФХГ с 2008 года. В 2016 году она была переизбрана на этот пост.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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