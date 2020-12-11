Винер-Усманова переизбрана президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ирина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетно-выборной конференции ВФХГ.

11 декабря в онлайн-формате проходит отчетно-выборная конференция ВФХГ. Единственным кандидатом на пост президента федерации являлась Винер-Усманова.

"Ирина Александровна Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики", - сообщил делегат.

Винер-Усманова, которая также является главным тренером сборной России, возглавляет ВФХГ с 2008 года. В 2016 году она была переизбрана на этот пост.