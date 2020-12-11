Организация Absolute Championship Akhmat прокомментировала санкции со стороны США

США ввели санкции против физических и юридических лиц из России, связанных с Кадыровым

Минфин США в четверг внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств "Ахмат".

"Сказать, насколько сильно расширенные санкции США затронут деятельность лиги ACA, сейчас сложно, - отметил Яценко. - Тезис "спорт всегда был вне политики" давно забыт США. Какое отношение спортсмены, выступающие в ACA, имеют к политике? Спорт всегда выше этого, он примирял людей".

"На время Олимпийских игр останавливались войны. Новые санкции - это полнейшая дискриминация. Очередная попытка американских политиков навязать миру свои волю и правила. Все что осталось США - это ввести санкции ко всем гражданам России, и я не удивлюсь, если это произойдет", - добавил собеседник агентства.