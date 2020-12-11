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Летние олимпийские виды спорта

Солдатова: Винер-Усманова - творец искусства, ее переизбрание президентом ВФХГ логично

Четырехкратная чемпионка мира отметила, что Винер-Усманова является наиболее подходящим человеком для работы на этом посту
Александра Солдатова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переизбрание Ирины Винер-Усмановой на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) логично. Такое мнение ТАСС высказала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.

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11 декабря в онлайн-формате прошла отчетно-выборная конференция ВФХГ, на которой на пост президента федерации была переизбрана Винер-Усманова.

"Я вообще не удивлена, что Ирина Александровна была переизбрана, ведь кто, если не она, должен занимать этот пост, - сказала Солдатова. - Она не просто тренер, а творец искусства, и это видно даже сейчас, когда в художественной гимнастике работают новые правила, когда весь акцент делается на предмет. Даже в этой ситуации она делает шедевры. Я смотрю соревнования, и от каких-то упражнений у меня и удовольствие, и мурашки по телу. И я повторюсь, кто, как не она должна быть президентом федерации?"

Винер-Усманова также является главным тренером сборной России. Она возглавляет ВФХГ с 2008 года.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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