Белорусская биатлонистка Алимбекова впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира

ТАСС, 11 декабря. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

На дистанции 7,5 км белоруска показала время 20 минут 12,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Второй стала норвежка Тириль Экхофф (отставание 8,5 секунды; 1 промах), третье место у немки Франциски Пройс (+9,9; 1).

Ранее лучшим результатом 24-летней Алимбековой в личной гонке Кубка мира была четвертая позиция в гонке преследования на прошлом этапе - в финском Контиолахти. Белоруска является олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 18-е место (+50,4; 1), Ирина Казакевич стала 23-й (+1.04,8; 1), Лариса Куклина - 31-й (+1.18,4; 1), Евгения Павлова - 51-й (+1.50,9; 3), Светлана Миронова - 73-й (+2.24,8; 4), Тамара Воронина - 93-й (+3.21,1; 4). Миронова и Воронина не отобрались в гонку преследования. Российские биатлонисты не могут попасть на подиум на этапах Кубка мира 28 гонок подряд, этот результат является повторением антирекорда. В последний раз медаль российской команде принес Александр Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира 2020 года (гонки ЧМ входят в программу Кубка мира).

Первые гонки на Кубке мира провели Елена Чиркова и Анастасия Толмачева. Биатлонистки летом 2020 года перешли в сборную Румынии из российской команды. Чиркова показала 91-й результат (+3.11,8; 1), Толмачева - 107-й (+4.57,7; 3).

Эберг сохранила лидерство в общем зачете

Занявшая в спринте 29-место (+1.15,1; 2) шведка Ханна Эберг сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира (216 очков). На второе место поднялась Алимбекова (211), третьей идет норвежка Марта Рёйселанн (211). Среди россиянок в общем зачете выше всех располагается Казакевич, занимающая 20-е место (84), Кайшева идет 29-й (64), Павлова - 38-й (42), Воронина - 47-й (28), Куклина - 61-й (10).

Зачет спринтерских гонок возглавляет Рёйселанн (140 очков), на второй строчке - Алимбекова (134), на третьей - Ханна Эберг (132). Среди россиянок лучший результат у Казакевич - 16-е место (59).

Позднее в пятницу пройдет мужской спринт, начало - в 16:20 мск. В субботу состоятся женская эстафета и гонка преследования у мужчин.