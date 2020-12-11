СМИ: английская футбольная ассоциация взяла ссуду в Банке Англии в размере $233 млн

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Банк Англии предоставил Футбольной ассоциации Англии (FA) займ в размере 175 млн фунтов стерлингов ($233 млн) в связи с кризисной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mail .

Старейшая в мире футбольная ассоциация (создана в 1863 году), руководящая футболом в Англии и владениях британской короны на островах Гернси и Джерси в проливе Ла-Манш , а также острове Мэн в Ирландском море, воспользовалась в данном случае предложением британского правительства о возможности беспроцентных займов для тех компаний, организаций, которые вносят "существенный вклад в экономику Великобритании". О дате погашения долга FA не сообщается.

В то же время, по оценкам экспертов, общие потери Футбольной ассоциации Англии вследствие пандемии могут составить 300 млн фунтов (почти $400 млн).

Английская премьер-лига (АПЛ) согласилась ранее предоставить финансовую помощь в размере 250 млн фунтов ($335,3 млн) клубам Английской футбольной лиги (АФЛ), занимающей 2-4 уровни в системе футбола Англии, в связи с кризисной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Подобное решение АПЛ принято, по сведениям издания, под давлением правительства после того, как АФЛ не попала в список бенефициаров на получение финпомощи от правительства Великобритании на общую сумму в 300 млн фунтов стерлингов ($398 млн).

Согласно условиям сделки, команды Английской футбольной лиги смогут воспользоваться прежде всего беспроцентной ссудой в размере 200 млн фунтов ($268,5 млн) для покрытия своих обязательств до июня следующего года.

По оценкам АПЛ, из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса 20 клубов высшего дивизиона потеряют в нынешнем сезоне 540 млн фунтов стерлингов ($717,5 млн). Убытки вызваны в том числе отсутствием болельщиков на аренах. В 16 млн фунтов ($21,2 млн) оценивается принятие на аренах необходимых мер с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. В прошлом сезоне потери Английской премьер-лиги составили 850 млн фунтов ($1,1 млрд). Они связаны, в частности, с резким падением выручки от продажи билетов на стадионы, а также с необходимостью выплаты компенсации вещателям в размере 330 млн фунтов ($438,5 млн) за трехмесячный простой после введения карантина.