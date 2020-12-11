Чабан: российские скелетонисты отлично выступили на этапе КМ благодаря спортивной злости

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по скелетону в пятницу сумела показать отличный результат на этапе Кубка мира в австрийском Игльсе, так как была очень настроена бороться за награды после двух безмедальных этапов в латвийской Сигулде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Данил Чабан.

Россиянин Александр Третьяков и латвиец Мартинс Дукурс поделили в Игльсе первое место, результат по сумме двух попыток спортсменов составил 1 минуту 45,52 секунды, третьим стал еще один представитель России Никита Трегубов (+0,02). Россиянин Даниил Романов показал восьмой результат (+0,46). Эти медали стали первыми для российских скелетонистов в текущем сезоне Кубка мира.

"Парни вышли на старт по-спортивному злыми, они сумели как следует собраться после безмедальной Сигулды. На пользу также пошел тот момент, что у россиян было на две тренировки больше в Игльсе, чем у всех соперников. В Сигулде, кстати, у нас было меньше тренировок, чем у остальных", - сказал Чабан.

"Мы продолжаем тестировать новую технику, главные старты у нас еще впереди. Но если говорить про сегодняшний день, то все наши ребята сумели проявить себя. За Третьякова лучше всего скажет его золото, Никита Трегубов также сумел очень хорошо показать себя. Молодец и дебютант Даниил Романов, который после первого заезда имел четвертый результат и лучший старт вместе с Третьяковым, но во втором несколько раз ошибся из-за отсутствия опыта", - заметил тренер.

Последний раз представители мужской сборной России по скелетону занимали два призовых места на одном этапе Кубка мира 25 января 2019 года в швейцарском Санкт-Морице, где Третьяков занял второе место, а Трегубов - третье.