Третьяк: российские игроки не должны иметь шапкозакидательских настроений на молодежном ЧМ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не должны иметь шапкозакидательских настроений на молодежном чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне.

"Эта команда уже выступила на Кубке Карьяла, где доказала, что может обыгрывать и взрослые сборные. Считаю, что у них есть преимущество перед другими, но шапкозакидательства не должно быть, - сказал Третьяк. - Задача всегда одна - золотые медали. Мы сегодня разобрали все нюансы, чтобы ребята понимали, что надо уважать соперников, и каждый матч - это финал".

"Мы нацеливаем игроков только на победу, а там уже турнир все расставит на свои места", - отметил он.