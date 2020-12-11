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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Третьяк: российские игроки не должны иметь шапкозакидательских настроений на молодежном ЧМ

Президент Федерации хоккея России отметил, что у команды есть преимущество, так как она выступала на Кубке Карьяла

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не должны иметь шапкозакидательских настроений на молодежном чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне.

"Эта команда уже выступила на Кубке Карьяла, где доказала, что может обыгрывать и взрослые сборные. Считаю, что у них есть преимущество перед другими, но шапкозакидательства не должно быть, - сказал Третьяк. - Задача всегда одна - золотые медали. Мы сегодня разобрали все нюансы, чтобы ребята понимали, что надо уважать соперников, и каждый матч - это финал".

"Мы нацеливаем игроков только на победу, а там уже турнир все расставит на свои места", - отметил он.

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