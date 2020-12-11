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Зимние олимпийские виды спорта

Лидеры сборной России по скелетону пропустят следующий этап Кубка мира в Игльсе

Это будет сделано ради более качественной подготовки к февральскому чемпионату мира в Альтенберге
Александр Третьяков EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лидеры сборной России по скелетону Елена Никитина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Юлия Канакина пропустят заключительный в 2020 году этап Кубка мира в австрийском Игльсе ради более качественной подготовки к февральскому чемпионату мира в германском Альтенберге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Данил Чабан.

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Из-за пандемии коронавируса Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение провести четыре первых этапа Кубка мира на двух трассах. Первые два этапа прошли в латвийской Сигулде, третий и четвертый - в Игльсе. На третьем этапе мужская сборная России завоевала две медали. Александр Третьяков и латвиец Мартинс Дукурс поделили первое место, Никита Трегубов стал обладателем бронзовой награды.

"Запланировано, что на следующем этапе в Игльсе у нас будут выступать молодые Даниил Романов, Евгений Рукосуев, Алена Фролова и Алина Тарарыченкова. Лидеры Елена Никитина, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Юлия Канакина отправятся тренироваться в Альтенберг, где в феврале пройдет очередной чемпионат мира. Да, сейчас мы выступили успешно, но готовы жертвовать результатом ради более качественной подготовки к главному старту года. Пока у нас есть возможность лишний раз потренироваться на трассе чемпионата мира, мы, конечно, обязаны ее использовать", - сказал Чабан.

Четвертый этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Игльсе пройдет с 18 по 20 декабря, чемпионат мира в Альтенберге - с 5 по 14 февраля 2021 года.

Чемпионат мира 2020 года также проходил в Альтенберге. Сборная России по скелетону, которую перед стартом соревнований специалисты относили к числу основных фаворитов, не сумела в итоге завоевать ни одной награды.

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