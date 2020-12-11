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Молодежный чемпионат мира по хоккею

ФХР: предпосылок для недопуска хоккеистов сборной России на молодежный ЧМ нет

Турнир пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что нет предпосылок для недопуска из-за коронавируса хоккеистов молодежной сборной России на чемпионат мира в Канаде.

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"Все игроки и члены сборной постоянно тестировались в своих клубах разными лабораториями. У нас есть вся информация. Перед вылетом и по прилете будут еще тесты. Предпосылок к недопуску наших игроков к турниру нет", - сказал Роман Ротенберг журналистам.

"Мы все постоянно изучаем, смотрим все самые современные вакцины. С точки зрения профессионального спортсмена пока нет никаких исследований, как это влияет на тело, "физику". Думаю, что все эти исследования будут уже в следующем году. Мы понимаем, что сейчас не можем рисковать, мы общаемся с теми, кто уже вакцинировался, и найдем побочные эффекты", - добавил он.

Турнир пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

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