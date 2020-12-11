Спортивный директор ФК "Чайка" и судья Максим Матюнин пожизненно отстранены от футбола

КДК признал договорным характер встречи 1/32 финала Кубка России "Чайка" - "Армавир", который прошел 22 августа 2018 года. "Чайка" победила на своем поле со счетом 2:0. Результат матча был аннулирован, а "Чайке" было присуждено техническое поражение (0:3).

ТАСС, 11 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности арбитра Максима Матюнина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также пожизненное отстранение получил спортивный директор футбольного клуба "Чайка" Олег Баян в связи с организацией договорного матча. В августе Баян получил отстранение на два года за участие в ставках.

В 2019 году "Чайка" также была участником дела о договорном матче. Тогда клуб обвинялся в участии в договорной встрече с новороссийским "Черноморцем" в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги. По итогам расследования ряд участников той встречи получили отстранения на один и три года.