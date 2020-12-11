Вопрос по допуску зрителей на открытые стадионы Подмосковья будет решен 14 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Подмосковья должны 14 декабря принять решение относительно возможности допуска болельщиков на соревнования по футболу и хоккею с мячом на открытых стадионах. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы разрешить доступ для болельщиков на открытые стадионы, безусловно, с соблюдением всех требований. Речь идет о футболе и хоккее с мячом. Сейчас взвешиваем все за и против. В любом случае нужно согласование с Минспортом и Роспотребнзадзором, окончательное решение по этому вопросу ждем в понедельник", - сообщил Терюшков.

В Подмосковье, в частности, играет футбольный клуб "Химки", которому 17 декабря предстоит в 19-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги принять дома "Локомотив". В Красногорске выступает клуб по хоккею с мячом "Зоркий", играющий в высшей лиге чемпионата России. Власти Подмосковья с 21 октября ввели полный запрет на посещение спортивных мероприятий из-за коронавируса. В Москве частичный доступ на стадионы для болельщиков сохраняется.