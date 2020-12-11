Отмена ЧЕ не повлияет на тренировочный процесс фигуристов Степановой и Букина

10 декабря совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Отмена чемпионата Европы не повлияет на тренировочный процесс бронзовых призеров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина, спортсмены нацелены на чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

"Мы догадывались, что отмена чемпионата Европы возможна, ситуация сейчас тяжелая, конечно, мы расстроены. Все ждали этих соревнований, но здоровье важнее, - сказала Жук. - На нашей работе это никак не отразится, как работали, так и будем работать. Надеемся, что какие-то соревнования перед чемпионатом мира все-таки еще пройдут".

Степанова и Букин, пропустившие начало сезона из-за проблем со здоровьем, тренируются около трех недель. "У ребят все хорошо, на позитиве, рвутся в бой, ведь до отъезда на чемпионат России осталось совсем немного, - отметила Жук. - Саша и Ваня тренируются вместе уже три недели, много времени, конечно, потеряли из-за болезни. Но они профессионалы, ничего, надо собираться, нужно выступать, всем сейчас непросто".

Свинин подчеркнул, что изначально тренировочный процесс строился с учетом чемпионата Европы. "Тренировочный процесс строился с учетом того, что между чемпионатами России и мира будет чемпионат Европы. Но пока у нас ничего не меняется, мы готовимся к чемпионату России. Руки опускать нельзя, всем нужно быть в форме, все наладится", - сказал тренер.