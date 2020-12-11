Кучерена заявил, что в набсовете РУСАДА постарается облегчить участь спортсменов России

"Принял это предложение, потому что не могу я оставаться в стороне и быть равнодушным к тому, что происходит в нашем спорте и что происходит с нашими спортсменами", - сказал Кучерена ТАСС.

"На мое решение прежде всего влияло то, что я не равнодушен к тому, что происходит в нашем российском спорте. Потому что я не только как адвокат, наверное, как общественный деятель, если я смогу помочь, то я применю все свои усилия, все свои возможности, свою мудрость житейскую для того, чтобы как-то облегчить участь и наших спортсменов, и в целом российского спорта", - пояснил Кучерена.

Новый наблюдательный совет РУСАДА начнет работу 1 января. В его состав вошли адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский. Решение о досрочном прекращении полномочий прежних членов набсовета РУСАДА было принято 24 ноября и связано с вступлением в силу нового кодекса WADA, в котором прописано, что представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления.