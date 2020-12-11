Российские биатлонисты установили антирекорд по числу гонок без медалей подряд

В пятницу в мужском спринте в австрийском Хохфильцене российские спортсмены финишировали вне призовой тройки. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Дале, который на дистанции 10 км показал результат 23 минуты 32,5 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Для него эта победа стала первой в карьере на Кубке мира. Второе место занял француз Кентен Фийон-Майе (+17,1; 0 промахов), третий результат показал его соотечественник Фабьен Клод (+29,0; 1).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 20-е место (+1.26,2; 1), Эдуард Латыпов стал 21-м (+1.25,8; 1), Евгений Гараничев - 29-м (+1.33,8; 0), Матвей Елисеев - 32-м (+1.42,5; 2), Антон Бабиков - 57-м (+2.23,5; 2), Карим Халили - 71-м (+2.40,4; 3). Халили не выступит в гонке преследования. В последний раз медаль российской команде принес Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

В общем зачете Кубка мира лидерство сохранил норвежец Йоханнес Бё, который в спринте стал четвертым, на его счету 210 очков. Вторым идет швед Себастьян Самуэльссон (175), третьим - словенец Яков Фак (152). Логинов идет 21-м (84), Елисеев - 23-м (63), Латыпов - 32-м (41), Семен Сучилов - 53-м (5), Петр Пащенко - 54-м (4). Зачет спринтерских гонок также возглавляет Йоханнес Бё, второе место занимает Дале, третье - Самуэльссон. В Кубке наций первое место занимают норвежцы, второе - сборная Германии, третье - команда Швеции, российские биатлонисты идут пятыми, место в пятерке даст право в следующем сезоне выставлять на гонку Кубка мира максимальное число спортсменов - шесть.

Программа этапа Кубка мира в Хохфильцене продолжится в субботу женской эстафетой и мужской гонкой преследования.