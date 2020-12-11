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Формула-1

Болид Райкконена загорелся во время второй практики этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби

Гонщик не пострадал
Кими Райкконен EPA-EFE/Giuseppe Cacace/Pool
Описание
Кими Райкконен
© EPA-EFE/Giuseppe Cacace/Pool

ТАСС, 11 декабря. Болид финского пилота команды "Альфа Ромео" Кими Райкконена загорелся во время второй практики этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Абу-Даби.

Свободный заезд был на время остановлен. Райкконен остановил свой болид и без проблем выбрался из него, угрозы здоровью гонщика не было. После паузы заезд продолжился.

Лучшим во второй практике стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым стал Валттери Боттас из "Мерседеса", третьим - Эстебан Окон из "Рено". В субботу в Абу-даби пройдут третья практика и квалификация, в воскресенье - гонка.

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