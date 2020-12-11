Болид Райкконена загорелся во время второй практики этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби

ТАСС, 11 декабря. Болид финского пилота команды "Альфа Ромео" Кими Райкконена загорелся во время второй практики этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Абу-Даби.

Свободный заезд был на время остановлен. Райкконен остановил свой болид и без проблем выбрался из него, угрозы здоровью гонщика не было. После паузы заезд продолжился.