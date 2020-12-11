Болид Райкконена загорелся во время второй практики этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби

ТАСС, 11 декабря. Болид финского пилота команды "Альфа Ромео" Кими Райкконена загорелся во время второй практики этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Абу-Даби.
Свободный заезд был на время остановлен. Райкконен остановил свой болид и без проблем выбрался из него, угрозы здоровью гонщика не было. После паузы заезд продолжился.
Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d— Formula 1 (@F1) December 11, 2020
Лучшим во второй практике стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым стал Валттери Боттас из "Мерседеса", третьим - Эстебан Окон из "Рено". В субботу в Абу-даби пройдут третья практика и квалификация, в воскресенье - гонка.