Месси, Роналду и Левандовский стали претендентами на звание лучшего футболиста года

ТАСС, 11 декабря. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский вошли в финальную тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На звание лучшего тренера года претендуют главный тренер английского "Лидса" Марсело Бьельса, наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик и главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. За награду лучшему вратарю поборются Алиссон Бекер из "Ливерпуля", Мануэль Нойер из "Баварии" и Ян Облак из "Атлетико".

Также ФИФА назвала претендентов на награды в женском футболе. На звание лучшей футболистки претендуют англичанка Люси Бронз, датчанка Пернилла Хардер и француженка Венди Ренар, лучшего тренера в женском футболе - англичанка Эмма Хэйс, француз Жан-Люк Вассёр и голландка Сарина Вигман, лучшего голкипера - француженка Сара Буадди, чилийка Кристиана Эндлер и американка Алисса Нэйер.

В тройку претендентов на премию Пушкаша (автору самого красивого гола) попали уругвайцы Луис Суарес и Джорджиан Де Арраскаэта, а также южнокореец Сон Хын Мин.

Церемония награждения состоится в онлайн-формате 17 декабря.