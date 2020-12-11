Матч РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" смогут посетить 2 тыс. владельцев сезонных абонементов

ТАСС, 11 декабря. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу разрешило "Зениту" допустить на матч 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В Петербурге действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе спортивных, с некоторыми исключениями.

"Зенит" до зимней паузы проведет два домашних матча - против "Динамо" (12 декабря) и "Спартака" (16 декабря).

После 17 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Динамо" идет четвертым с 30 очками.