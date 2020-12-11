РФС дал старт конкурсу среди организаторов массового футбола "Россия - футбольная страна"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) дал старт всероссийскому смотру-конкурсу среди организаторов массового футбола "Россия - футбольная страна". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Участвовать в конкурсе могут как физические лица, реализующие различные проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом, так и организации, привлекающие граждан к игре и ее разновидностям. Победители получат призы от РФС и национальной сборной России и денежные гранты, а также будут приглашены на финал Бетсити - Кубка России для награждения, который состоится 12 мая 2021 года. Срок подачи заявок для участия в конкурсе - с 11 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

"В нашей стране невероятное количество людей, которые на местах развивают массовый футбол и каждый год вовлекают в него десятки тысяч новых игроков. Они организуют любительские лиги, проводят фестивали, создают команды. РФС стремится поддерживать таких людей, мотивировать их развивать действующие проекты и создавать новые. Именно для этого мы запускаем ежегодный смотр-конкурс "Россия - футбольная страна", который будет давать шанс организаторам массового футбола заявить о своих проектах", - отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Уже в мае 2021 года мы определим победителей в каждой из восьми номинаций и пригласим их на финал Бетсити - Кубка России, где они получат заслуженные награды. Также лучшие проекты будут представлять Россию в самой престижной премии массового футбола UEFA Grassroots Awards в 2021 году", - добавил представитель руководства организации.

Смотр-конкурс "Россия - футбольная страна" проводится в восьми номинациях: "Лучший проект в области развития массового футбола", "Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья", "Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин", "Лучшая любительская лига", "Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола", "Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола", "Лидер в области развития массового футбола" и "Лучшая РФФ в области развития массового футбола".