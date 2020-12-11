Федерация фигурного катания РФ намерена организовать соревнования на замену отмененному ЧЕ

В четверг Международный союз конькобежцев (ISU) из-за коронавируса отменил чемпионат Европы, который должен был пройти в Загребе с 24 по 31 января.

ТАСС, 11 декабря. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) занялась проработкой вариантов проведения соревнований, которые будут призваны обеспечить соревновательную практику для спортсменов после отмены чемпионата Европы 2021 года. Об этом сообщил президент ФФККР Александр Горшков, чей комментарий приводит пресс-служба федерации.

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"В сложившейся ситуации ФФККР будет стараться делать все возможное для сохранения спортсменами необходимой мотивации и планомерности подготовки к главному старту сезона - чемпионату мира 2021 года. Предвидя возможность такого решения, как отмена чемпионата Европы, в ФФККР уже обсуждались запасные варианты проведения альтернативных соревнований, по которым после решения совета ISU началась практическая проработка", - отметил Горшков.

"В настоящий момент фигуристы активно готовятся к чемпионату страны в Челябинске, который традиционно является одним из главных стартов сезона", - добавил он.

Финал Гран-при по фигурному катанию также отменен из-за коронавируса. Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря. Чемпионат мира 2021 года планируется провести в Стокгольме с 22 по 28 марта.