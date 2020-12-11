СМИ: "Манчестер Юнайтед" может отправить Погба в "Ювентус" в обмен на Роналду

ТАСС, 11 декабря. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может обменять полузащитника Поля Погба в итальянский "Ювентус", чтобы получить нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Independent.

"Ювентус" рассматривает 27-летнего Погба как потенциального претендента на "Золотой мяч" и желает снова получить игрока, который выступал за клуб с 2012 по 2016 год. Лучшим вариантом является обмен. Несмотря на то, что Роналду является лидером команды, The Independent сообщает, что итальянский клуб будет не против, так как требуемая им зарплата не дает "Ювентусу" начать перестройку, в которой он остро нуждается, а стиль игры 35-летнего португальца не позволяет использовать более командную игру, чего хотел бы главный тренер команды Андреа Пирло.

Роналду выступает за "Ювентус" с июля 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В нынешнем сезоне провел 10 матчей и забил 12 голов.

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году. В составе английского клуба становился обладателем Кубка Английской футбольной лиги и победителем Лиги Европы, вместе с "Ювентусом" четырежды выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок Италии и трижды Суперкубок Италии. Является игроком сборной Франции, вместе с которой стал победителем чемпионата мира 2018 года, проходившего в России. В нынешнем сезоне Погба провел 14 матчей, в которых отметился 2 голами.