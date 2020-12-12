СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Холанд может перейти в клуб АПЛ

ТАСС, 12 декабря. Норвежский нападающий дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Эрлинг Холанд может стать игроком клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации источника, в услугах Холанда заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Отмечается, что "Боруссия" может продать норвежского нападающего летом 2021 года, так как в 2022-м вступает в силу пункт контракта об обязательных отступных в размере €70 млн.

"Манчестер Сити" рассматривает Холанда как замену аргентинцу Серхио Агуэро, которому в июне 2021 года исполнится 33 года.

Холанду 20 лет, он перешел в "Боруссию" минувшей зимой из австрийского "Зальцбурга". За клуб из Дортмунда он провел 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и шестью результативными передачами. В ноябре Холанд выиграл приз лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy, став первым норвежцем, завоевавшем эту награду.