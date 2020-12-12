СМИ: ПСЖ не продаст Неймара менее чем за €100 млн

ТАСС, 12 декабря. Французский футбольный клуб ПСЖ не продаст нападающего Неймара менее чем за €100 млн. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации источника, клуб ведет переговоры о продлении контракта с 28-летним бразильцем и французом Килианом Мбаппе. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уверен, что оба игрока продолжат играть за парижан. Контракт Неймара завершится летом 2022 года, и отмечается, что нападающий хочет сыграть за ПСЖ на клубном чемпионате мира, который запланирован на лето 2021 года и должен пройти в новом формате.

В текущем сезоне Неймар провел 11 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Неймар перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции. В минувшем сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1). Также он представлял бразильский "Сантос".