Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на молодежный чемпионат мира

ТАСС, 12 декабря. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею под руководством Игоря Ларионова назвал окончательный состав команды на чемпионат мира (игроки не старше 20 лет). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В окончательный список вошли 25 игроков:
голкиперы - Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов ("Ак Барс"), Всеволод Скотников (ЦСКА);
защитники - Роман Бычков ("Локомотив"), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА), Артемий Князев ("Ак Барс"), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, США), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков ("Авангард");
нападающие - Михаил Абрамов ("Викториавилл", Канада), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба - "Салават Юлаев"), Егор Афанасьев (ЦСКА), Захар Бардаков ("Витязь"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард"), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Василий Пономарев ("Шавиниган", Канада), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, США).
Расположение сборной покинули вратарь Вадим Жеренко ("Динамо", Москва), защитники Александр Кирпичников ("Трактор"), Иван Рогов ("Северсталь") и нападающий Тахир Мингачев (ЦСКА).
"Это был нелегкий выбор, потому что все ребята были подготовлены хорошо, но общее решение штаба было таким, что по каким-то конкретным деталям те или иные игроки не проходят в состав, - сказал Ларионов. - Это не означает, что они плохие игроки, просто на сегодняшний день мы их не видим на позициях для участия в чемпионате мира. Мы благодарны ребятам и желаем им только успеха. Для них эта новость была непростой, но жизнь продолжается, и эта ситуация послужит дополнительной мотивацией, чтобы в будущем у них была возможность проявить себя уже на уровне национальной команды".
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 25 декабря против сборной США.