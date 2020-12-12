Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на молодежный чемпионат мира

Расположение сборной покинули вратарь Вадим Жеренко ("Динамо", Москва), защитники Александр Кирпичников ("Трактор"), Иван Рогов ("Северсталь") и нападающий Тахир Мингачев (ЦСКА).

"Это был нелегкий выбор, потому что все ребята были подготовлены хорошо, но общее решение штаба было таким, что по каким-то конкретным деталям те или иные игроки не проходят в состав, - сказал Ларионов. - Это не означает, что они плохие игроки, просто на сегодняшний день мы их не видим на позициях для участия в чемпионате мира. Мы благодарны ребятам и желаем им только успеха. Для них эта новость была непростой, но жизнь продолжается, и эта ситуация послужит дополнительной мотивацией, чтобы в будущем у них была возможность проявить себя уже на уровне национальной команды".

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 25 декабря против сборной США.