Обладатель первого Кубка СССР по боксу Федоров умер на 93-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Обладатель первого Кубка СССР по боксу 1950 года, тренер Владимир Федоров умер на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Спортивной федерации бокса Петербурга.

"Ушел из жизни Владимир Иванович Федоров. Неоднократный чемпион Ленинграда, победитель и призер престижных всесоюзных соревнований, обладатель первого Кубка СССР (1950). Среди его соратников - те, кто составил славу и гордость ленинградского бокса: Иван Князев, Геннадий Шатков, Валерий Попенченко [и другие]. Наибольших успехов он добился все же в качестве тренера: на его счету десятки подготовленных мастеров спорта, а педагогический стаж Владимира Федорова - более 60 лет", - говорится в сообщении.

Федоров работал также судьей всесоюзной категории по боксу и судьей международной категории по савату (французский бокс).