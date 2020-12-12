"Спартак" попросит РПЛ организовать минуту молчания в память о Гафте перед игрой с "Сочи"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" собирается обратиться к руководству Российской премьер-лиги (РПЛ) с просьбой организовать минуту молчания в память о болельщике команды, актере Валентине Гафте перед матчем 18-го тура Тинькофф - чемпионата России против "Сочи". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Он будет похоронен на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Матч между "Спартаком" и "Сочи" пройдет 12 декабря в Сочи на стадионе "Фишт". Начало игры - 16:30 мск.

"Спартак" собирается обратиться в РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о Гафте перед матчем с "Сочи", - сообщил источник.

"Спартак" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Красно-белые по дополнительным показателям уступают занимающему первую строчку петербургскому "Зениту", в активе которого также 35 очков. "Сочи" c 27 очками располагается на седьмой позиции.