Чемпион ОИ Самургашев избран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион - 2000 по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев вошел в состав первых вице-президентов Федерации спортивной борьбы России. Отчетно-выборная конференция проходит в здании Олимпийского комитета России в Москве.

Также на должности первого вице-президента переизбраны Омар Муртузалиев, Наталья Ярыгина и Арсен Фадзаев. Пятый претендент на пост первого вице-президента ФСБР Георгий Брюсов, вступивший с 3 декабря в должность исполняющего обязанности руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд России, взял самоотвод.

Ранее президентом ФСБР единогласно был переизбран олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.