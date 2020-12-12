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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион ОИ Самургашев избран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы России

Также на должности первого вице-президента переизбраны Омар Муртузалиев, Наталья Ярыгина и Арсен Фадзаев

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион - 2000 по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев вошел в состав первых вице-президентов Федерации спортивной борьбы России. Отчетно-выборная конференция проходит в здании Олимпийского комитета России в Москве.

Также на должности первого вице-президента переизбраны Омар Муртузалиев, Наталья Ярыгина и Арсен Фадзаев. Пятый претендент на пост первого вице-президента ФСБР Георгий Брюсов, вступивший с 3 декабря в должность исполняющего обязанности руководителя Центра спортивной подготовки сборных команд России, взял самоотвод.

Ранее президентом ФСБР единогласно был переизбран олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

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Летние олимпийские виды спорта
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