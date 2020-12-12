Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Липницкая стала тренером академии Плющенко

"Юля уже приступила к тренировочному процессу, она стала тренером нашей академии, - сказал Плющенко. - Сегодня у нас работают уже три олимпийских чемпиона".

В нынешнем сезоне в академию "Ангелы Плющенко" из группы Этери Тутберидзе перешли Алена Косторная и Александра Трусова. В августе к команде тренеров академии присоединилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных.

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет. Помимо олимпийского золота, фигуристка завоевала серебро чемпионата мира (2014) и золото чемпионата Европы (2014), а также стала второй в финале серии Гран-при (2013). Липницкая тренировалась под руководством Тутберидзе, в ноябре 2015 года она перешла в группу к Алексею Урманову.

Фигуристка завершила карьеру в апреле 2017 года, с октября 2017 года она работала телекомментатором. Также Липницкая совместно с Ильиных и призером юношеской Олимпиады Максимом Мирошкиным работала тренером в "Академии чемпионов Ильиных и Липницкой".