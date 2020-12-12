Брюсов избран зампредседателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России

В декабре Брюсов был назначен исполняющим обязанности директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП").

"Борцовская семья меня сформировала как человека, как руководителя, - сказал Брюсов в ходе отчетно-выборной конференции ФСБР. - Учитывая доверенную мне министром спорта России позицию временно исполняющего обязанности руководителя Центра спортивной подготовки и исходя из предъявляемых требований и уважения к спортивному сообществу, я слагаю с себя полномочия первого вице-президента ФСБР, но я не ухожу из борцовской семьи".

Основными задачами набсовета ФСБР является систематизация и многовекторная поддержка борьбы в регионах на всех уровнях власти и бизнеса, как национального вида спорта, и создание цифровой платформы.

"Борьбе необходимы перемены, не затрагивающие суть спорта, но отражающие современные подходы и реалии. На посту заместителя руководителя набсовета ФСБР считаю важным особое внимание уделить созданию цифрового мира борьбы - единой платформы, которая объединит все без исключения группы - от болельщиков, родителей до профессионалов и бизнеса. Необходимо услышать аудиторию болельщиков, энтузиастов и молодежь, - пояснил Брюсов. - Многое зависит от того, сможет ли международная федерация разработать и предложить современный продукт, интересный рынку и аудитории, считаем, что все условия для этого есть, надо лишь объединить и сконцентрировать усилия".