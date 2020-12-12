Федун в память о Гафте процитировал его стихотворение о "Спартаке"

ТАСС, 12 декабря. Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выразил соболезнования от имени клуба в связи со смертью актера Валентина Гафта. Комментарий Федуна приводит пресс-служба красно-белых.
Актер Гафт, который был болельщиком "Спартака", умер в субботу в возрасте 85 лет.
"Валентин Гафт - выдающийся представитель театрального искусства и актер, которого миллионы зрителей полюбили по ярким ролям в кино, - отметил Федун. - Он был преданным болельщиком красно-белых и посвятил любимому клубу такие строки:
Два "Спартака" - один в Большом,
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда "Спартак" на поле.
Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. Светлая память", - сказал Федун.