{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили назвал колоссальным доверием свое переизбрание на пост президента ФСБР

Глава Федерации спортивной борьбы России подчеркнул, что перед организацией стоит масса задач

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Михаил Мамиашвили считает, что его единогласное переизбрание на пост президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) говорит о колоссальном доверии и монолитности российского борцовского сообщества. Такое мнение глава организации высказал ТАСС.

На эту тему
Мамиашвили переизбран президентом Федерации спортивной борьбы России

"Не буду оригинальным - это колоссальное доверие в сложнейший период, - сказал Мамиашвили. - У нас масса задач, масса нерешенных вопросов, которые нам предстоит реализовывать. Что касается единогласного утверждения моей кандидатуры, то это еще раз подчеркивает монолитность наших рядов. Считаю, что у нас огромное количество людей, которые были бы достойны и имели бы полное право вести за собой наш корабль борьбы".

57-летний Мамиашвили был единственным кандидатом на пост президента ФСБР. Он был выдвинут кандидатом от четырех региональных федераций - Ингушетии, Краснодарского края, Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Умер Валентин Гафт
Матч РПЛ "Сочи" - "Спартак" начнется с минуты молчания в память о Гафте
Актер, болельщик "Спартака" Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет
Читать полностью