Мамиашвили назвал колоссальным доверием свое переизбрание на пост президента ФСБР

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Михаил Мамиашвили считает, что его единогласное переизбрание на пост президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) говорит о колоссальном доверии и монолитности российского борцовского сообщества. Такое мнение глава организации высказал ТАСС.

"Не буду оригинальным - это колоссальное доверие в сложнейший период, - сказал Мамиашвили. - У нас масса задач, масса нерешенных вопросов, которые нам предстоит реализовывать. Что касается единогласного утверждения моей кандидатуры, то это еще раз подчеркивает монолитность наших рядов. Считаю, что у нас огромное количество людей, которые были бы достойны и имели бы полное право вести за собой наш корабль борьбы".

57-летний Мамиашвили был единственным кандидатом на пост президента ФСБР. Он был выдвинут кандидатом от четырех региональных федераций - Ингушетии, Краснодарского края, Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.