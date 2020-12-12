Матч РПЛ "Сочи" - "Спартак" начнется с минуты молчания в память о Гафте

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами "Сочи" и "Спартак" начнется с минуты молчания в память о болельщике красно-белых, актере Валентине Гафте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе премьер-лиги.

"Спартак" попросит РПЛ организовать минуту молчания в память о Гафте перед игрой с "Сочи"

Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Он будет похоронен на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Матч между "Спартаком" и "Сочи" пройдет 12 декабря в Сочи на стадионе "Фишт". Начало игры - 16:30 мск.

"Матч "Сочи" - "Спартак" начнется с минуты молчания в память о Гафте", - сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Спартак" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Красно-белые по дополнительным показателям уступают занимающему первую строчку петербургскому "Зениту", в активе которого также 35 очков. "Сочи" c 27 очками располагается на седьмой позиции.