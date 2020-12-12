Урманов считает, что Липницкая будет хорошо ладить с детьми в "Ангелах Плющенко"

"Каждый вправе выбирать, что делать, возможно, Юле поступило хорошее предложение, это нормальная история, почему нет? У Жени все развивается, движется вперед, и для Юли это, наверное, хорошо, - сказал Урманов. - Думаю, и я, и наш тренерский штаб в данном случае достойны похвалы, и я поясню почему: когда Юля приехала к нам тренироваться, мы ее называли "маленьким зверьком", она была как недоверчивый котенок. Не то, чтобы она была злая, - она хорошая девочка, но она была очень закрытой, но потом, как сказал мне один из родителей нашей группы, она оттаяла, превратилась из Снежной королевы в нормального человека".

"Если бы она таким образом не поменялась на наших глазах, я бы сейчас сказал, что не знаю, как она будет ладить с детьми, - подчеркнул Урманов. - Но сейчас мне кажется, что она будет хорошо ладить с детками, во всяком случае я на это надеюсь. Плюс не так давно она сама стала мамой, что не может не повлиять на это положительным образом".

На вопрос, были ли у Липницкой задатки тренера, Урманов ответил: "Это сложный вопрос, потому что только время может на него ответить. Я знаю много людей, которые катались, а потом пошли тренировать. Но только жизнь расставляет все по своим местам, в том числе показывает, получится ли из тебя хороший тренер и педагог. Плюс хороший тренер, это не всегда тренер с хорошими учениками и хорошими результатами".

Липницкая тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, в ноябре 2015 года она перешла в группу к Урманову. Она является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях.