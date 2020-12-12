Олимпийский чемпион Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС один из делегатов конференции.

Екимов был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 40 из 46 делегатов. Отчетно-выборная конференция проходит в одном из отелей Санкт-Петербурга.

"Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России", - сообщил делегат.

Екимов, выигрывавший золото Олимпийских игр в 1988 (в командной гонке преследования на треке), 2000 и 2004 годах (в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом), занимает пост президента ФВСР с декабря 2016 года.