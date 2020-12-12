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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: спортивная борьба активно развивается в РФ, это заслуга коллектива Мамиашвили

В субботу Михаил Мамиашвили был переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спортивная борьба в России активно развивается на профессиональном и любительском уровне, это является результатом работы коллектива под руководством Михаила Мамиашвили. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В субботу Мамиашвили единогласно был переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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"Михаил Геразиевич - один из самых опытных и успешных руководителей в спортивной отрасли, он пользуется большим авторитетом не только в российском, но и международном спортивном сообществе, является вице-президентом Объединенного мира борьбы, - сказал Матыцин. - В нашей стране спортивная борьба активно развивается на профессиональном и любительском уровне, проводятся крупные соревнования, российские спортсмены радуют нас высокими достижениями на международной арене. Все это результат слаженной работы коллектива ФСБР под руководством Михаила Мамиашвили. Поздравляю Михаила Геразиевича с переизбранием на пост президента ФСБР и желаю дальнейшей плодотворной деятельности и реализации всех намеченных целей".

57-летний Мамиашвили был единственным кандидатом на пост президента ФСБР. Он был выдвинут кандидатом от четырех региональных федераций - Ингушетии, Краснодарского края, Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.

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Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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