Матыцин: спортивная борьба активно развивается в РФ, это заслуга коллектива Мамиашвили

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спортивная борьба в России активно развивается на профессиональном и любительском уровне, это является результатом работы коллектива под руководством Михаила Мамиашвили. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

В субботу Мамиашвили единогласно был переизбран на пост президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).