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Фигурное катание

Тарасова уверена, что Липницкая хорошо выполнит свою работу в академии Плющенко

Заслуженный тренер СССР пожелала бывшей спортсменке счастливой тренерской жизни
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала олимпийской чемпионке Юлии Липницкой счастливой тренерской жизни и выразила уверенность в том, что бывшая спортсменка будет работать хорошо. Такое мнение она высказала ТАСС.

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В субботу стало известно, что Липницкая вошла в тренерскую команду академии "Ангелы Плющенко".

"Я очень рада за Юлю, что она смогла пойти работать тренером. Уверена, что она будет работать хорошо. Желаю ей счастливой тренерской жизни, интересной и творческой, - сказала Тарасова. - Пока рано говорить о том, что именно она сможет передать своим ученикам, это будет видно со временем".

Липницкая завоевала золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, спортсменке на тот момент было 15 лет. Завершила карьеру в апреле 2017 года.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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