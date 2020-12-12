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Фигурное катание

Горшков прокомментировал приход Липницкой в академию Плющенко

В Федерации фигурного катания на коньках России рады появлению молодых тренеров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает приход олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Юлии Липницкой тренером в академию "Ангелы Плющенко" замечательным фактом, поскольку в стране становится все больше молодых специалистов. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил ТАСС, что Липницкая приступила к работе тренером в его академии. В августе к команде тренеров академии присоединилась олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Елена Ильиных.

"Это замечательно, мы только рады тому, чтобы у нас появлялось как можно больше молодых тренеров, - сказал Горшков. - Раньше отток фигуристов в основном был в шоу, а сейчас спортсмены начинают заниматься тренерской деятельностью, и это не может не радовать".

В нынешнем сезоне в "Ангелы Плющенко" из группы Этери Тутберидзе перешли Алена Косторная и Александра Трусова.

Теги
Фигурное катаниеЛипницкая, Юлия Вячеславовна
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