Горшков прокомментировал приход Липницкой в академию Плющенко

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков считает приход олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Юлии Липницкой тренером в академию "Ангелы Плющенко" замечательным фактом, поскольку в стране становится все больше молодых специалистов. Такое мнение он высказал ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил ТАСС, что Липницкая приступила к работе тренером в его академии. В августе к команде тренеров академии присоединилась олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Елена Ильиных.

"Это замечательно, мы только рады тому, чтобы у нас появлялось как можно больше молодых тренеров, - сказал Горшков. - Раньше отток фигуристов в основном был в шоу, а сейчас спортсмены начинают заниматься тренерской деятельностью, и это не может не радовать".

В нынешнем сезоне в "Ангелы Плющенко" из группы Этери Тутберидзе перешли Алена Косторная и Александра Трусова.