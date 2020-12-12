Эксперт: судья Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ротора" в матче с "Уфой"

На 69-й минуте игры при счете 0:0 нападающий "Ротора" Бека Микелтадзе рукой в своей штрафной заблокировал удар форварда "Уфы" Тимура Жамалетдинова. Казарцев не заметил этого эпизода, а после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Встреча завершилась победой "Ротора" со счетом 1:0.

"Никаких оснований не назначить пенальти у Казарцева не было, - сказал Бартфельд. - Это даже не относится к спорным моментам - игрок умышленно принял позу, удобную для отбивания мяча низом, и умышлено сыграл рукой. Судья был обязан назначить одиннадцатиметровый удар".

Во время встречи в Волгограде арбитр показал участникам матча 15 желтых и одну красную карточку. "Не знаю, что с ним (Казарцевым) случилось. Раньше он показывал неплохое судейство, а тут каждое нарушение - желтая карточка. Такого не может быть, в правилах такого нет", - отметил собеседник агентства.

В первом туре РПЛ сезона-2020/21 Казарцев был главным арбитром матча "Спартак" - "Сочи" (2:2). В концовке второго тайма после вмешательства VAR он назначил пенальти в ворота хозяев поля. Впоследствии это решение было признано экспертно-судейской комиссией при президенте Российского футбольного союза (РФС) ошибочным. Судья не работал на матчах премьер-лиги на протяжении двух месяцев.

"Он обязан получить наказание, тем более что он сам не видел момента и VAR пригласил его. Ему должно грозить серьезное наказание. Мне сложно сказать, будет ли он навсегда отстранен из-за систематического неправильного судейства, но срок должен быть длительный", - резюмировал бывший инспектор ФИФА.