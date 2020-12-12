Богалий верит, что российские биатлонистки способны завоевывать медали

"За медали можно бороться всегда, но нужно, чтобы команда работала. Я не знаю ни подготовки, ни состояния девчонок, возможно, сейчас они проходят пик акклиматизации. К примеру, гонка преследования на прошлом этапе Кубка мира показала, что мы можем бороться. Что случилось за эту неделю, должна знать научная группа, тренеры, биохимию посмотреть", - сказала Богалий.

"Может быть большой клубок проблем, который нужно распутать. И это по силам только тем, кто находится в команде. При хорошем анализе можно сделать определенные выводы", - добавила она.

На прошлом этапе Кубка мира в Контиолахти россиянки в эстафете стали четвертыми. Олимпийская чемпионка считает, что бороться за высокие места россиянки смогут, если не будут допускать ошибок на огневых рубежах. "В Хохфильцене сложный подход: если ты чуть быстрее подошел к огневому рубежу, то это сразу сказывается на стрельбе. Я не знаю, говорили об этом тренеры, поняли ли это сами девчонки на официальных тренировках или на пристрелке", - сказала Богалий.

Нужно включать голову

Россиянки в последней гонке использовали восемь дополнительных патронов и один раз ушли на штрафной круг - четыре промаха на рубеже допустила Ирина Казакевич.