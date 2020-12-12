Богалий верит, что российские биатлонистки способны завоевывать медали

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонистки способны завоевывать медали на этапах Кубка мира, в первую очередь в эстафете. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.
В субботу российская женская команда заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Безмедальная серия сборной России достигла рекордных 30 гонок.
"За медали можно бороться всегда, но нужно, чтобы команда работала. Я не знаю ни подготовки, ни состояния девчонок, возможно, сейчас они проходят пик акклиматизации. К примеру, гонка преследования на прошлом этапе Кубка мира показала, что мы можем бороться. Что случилось за эту неделю, должна знать научная группа, тренеры, биохимию посмотреть", - сказала Богалий.
"Может быть большой клубок проблем, который нужно распутать. И это по силам только тем, кто находится в команде. При хорошем анализе можно сделать определенные выводы", - добавила она.
На прошлом этапе Кубка мира в Контиолахти россиянки в эстафете стали четвертыми. Олимпийская чемпионка считает, что бороться за высокие места россиянки смогут, если не будут допускать ошибок на огневых рубежах. "В Хохфильцене сложный подход: если ты чуть быстрее подошел к огневому рубежу, то это сразу сказывается на стрельбе. Я не знаю, говорили об этом тренеры, поняли ли это сами девчонки на официальных тренировках или на пристрелке", - сказала Богалий.
Нужно включать голову
Россиянки в последней гонке использовали восемь дополнительных патронов и один раз ушли на штрафной круг - четыре промаха на рубеже допустила Ирина Казакевич.
"Штрафной круг с тремя запасными патронами - это сразу минута отставания. Уходи мы без запасных патронов, то могли бы бороться и были бы намного ближе. Нужно искать резерв там, где мы можем. А стрелять мы можем. Надо показывать свою стрельбу, а не гнаться за чем-то. Мы стараемся выиграть две-три секунды на круге, но после проигрываем минуту на рубеже. Где логика? Нужно подойти к стрельбе более грамотно - потеряй две-три секунды перед подходом на рубеж, подойди в своем ритме и отработай из пяти", - сказала собеседница агентства.
"Надо знать свои силы и подходить в своем ритме, как бы тебя ни заводили соперники. Это уровень зрелого биатлониста, нужно включать голову в определенный момент, - добавила она. - Пока мы готовы так, но я все же верю, что наша команда может выступать иначе, эстафета - наша дисциплина".
Хохфильцен принимает два этапа Кубка мира, первый из них завершится в воскресенье. Женщины выступят в гонке преследования.