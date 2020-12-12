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Бокс

Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса

Он набрал 57,3% голосов
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Голосование состоялось на конгрессе AIBA в субботу, который прошел в онлайн-формате.

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC).

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