МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Голосование состоялось на конгрессе AIBA в субботу, который прошел в онлайн-формате.

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC).