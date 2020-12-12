Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

ТАСС, 12 декабря. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. На дистанции 12,5 км он показал результат 32 минуты 38,7 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место занял еще один француз Эмильен Жаклен (+25,5; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Йоханнес Дале (+49,5; 2). Для Дале этот подиум стал вторым в карьере, в пятницу он стал победителем спринтерской гонки.