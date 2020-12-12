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Фигурное катание

Авербух поделился ожиданиями от работы Липницкой в "Ангелах Плющенко"

О начале сотрудничества олимпийской чемпионки с академией Плющенко было объявлено в субботу
Илья Авербух Юрий Машков/ТАСС
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Илья Авербух
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Продюсер ледового шоу хореограф Илья Авербух надеется, что работа Юлии Липницкой в академии "Ангелы Плющенко" принесет результат. Об этом олимпийский призер рассказал ТАСС.

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О начале сотрудничества олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Юлии Липницкой с академией Плющенко было объявлено в субботу. В августе к команде тренеров академии присоединилась олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Елена Ильиных.

"Желаю Юле удачи на тренерском поприще. Быть может, было бы логичнее попробовать начать что-то самой. С другой стороны, в школе работает Елена Ильиных, с которой они проводили совместные мастер-классы, поэтому она приходит уже с определенным опытом. Возможно, количество тренеров, которые теперь там будут работать, перерастет и в качество", - сказал Авербух.

В "Ангелах Плющенко" с нынешнего сезона тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовый призер турнира Александра Трусова, которые являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

Теги
РоссияФигурное катаниеЛипницкая, Юлия ВячеславовнаПлющенко, Евгений ВикторовичАвербух, Илья Изяславич
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