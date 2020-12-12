Матыцин: фестивали ГТО делают процесс выполнения нормативов интересным и привлекательным

КИСЛОВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Фестивали всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" делают сдачу нормативов более интересным и привлекательным для участников процессом. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин в субботу в Кисловодске на церемонии открытия фестиваля ГТО.

"Сам по себе проект имеет государственное значение с точки зрения воспитания, образования, возможности людям саморазвиваться, вести здоровый путь развития, быть мотивированными, чтобы и себе, и своим детям показывать отношение к физической культуре и спорту, - сказал Матыцин. - Это серьезный подход, но президент поставил задачу, чтобы это было интересно, чтобы нормы не превращались в обязательное мероприятие, которое не дает возможность человеку получать удовольствие. Именно поэтому мы организуем такие фестивали ГТО, чтобы получать элемент конкуренции, отбора для участия в финальных стартах".

"Есть желание, чтобы между собой соревновались не отдельные группы населения. Это могут быть соревнования между семьями, чтобы дети могли стремиться быть похожими на родителей. Тогда частично ГТО решит задачу, поставленную президентом. Мы стараемся решить эту задачу, сочетая фундаментальный подход, а с другой стороны, сделать максимально интересной, доступной и привлекательной для участия сдачу норм", - добавил Матыцин.

Министр отдельно отметил атмосферу радушия и гостеприимства, которую смогли ощутить все участники фестиваля.

"Атмосфера говорит сама за себя: энергетика, улыбающиеся лица, участие 32 субъектов, радушие и гостеприимство Ставропольского края известно не только в нашей стране, но и во всем мире. Соревнования проходят на федеральной базе, где спортсмены самого высокого класса готовятся к соревнованиям, и мы демонстрируем, что это является частью программы развития физкультуры и спорта, - отметил министр. - Мы благодарны главам субъектов, которые направили свои команды, это не так просто в условиях пандемии".