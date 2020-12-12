Дрозд: любительский бокс начнет возрождение с приходом Кремлева в AIBA

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Любительский бокс начнет свое возрождение с приходом на пост президента Международной ассоциации Бокса (AIBA) Умара Кремлева. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира Григорий Дрозд.

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA, набрав 57,3% голосов на конгрессе организации.

"Это очень большой успех для нас и для страны, - сказал Дрозд. - Еще год назад мы и подумать не могли, что россиянин может возглавить AIBA. Будем надеяться, что с приходом Умара олимпийский, любительский бокс начнет свое возрождение и выход из пике, в которое он попал. Умар будет все делать быстро и оперативно, как он умеет".