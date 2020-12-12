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Поздняков: Олимпийский комитет России окажет поддержку новому президенту AIBA Кремлеву

В субботу генсек Федерации бокса России был избран главой Международной ассоциации бокса
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) окажет поддержку Умару Кремлеву, избранному президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом ТАСС заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA, набрав 57,3% голосов на конгрессе организации.

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"Поздравляю от лица всей нашей олимпийской семьи Умара Кремлева с победой на выборах в AIBA. Событие очень важное и значимое. Новому президенту предстоит большая работа по возвращению статуса соответствия AIBA и решению актуальных проблем, стоящих перед Международной ассоциацией бокса. Олимпийский комитет России со своей стороны готов оказывать необходимое содействие на национальном и международном уровнях. Еще раз поздравляю Умара Назаровича и желаю ему плодотворной, успешной работы в новом качестве", - сказал Поздняков.

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также он является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.

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РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичБокс
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