Поздняков: Олимпийский комитет России окажет поддержку новому президенту AIBA Кремлеву

"Поздравляю от лица всей нашей олимпийской семьи Умара Кремлева с победой на выборах в AIBA. Событие очень важное и значимое. Новому президенту предстоит большая работа по возвращению статуса соответствия AIBA и решению актуальных проблем, стоящих перед Международной ассоциацией бокса. Олимпийский комитет России со своей стороны готов оказывать необходимое содействие на национальном и международном уровнях. Еще раз поздравляю Умара Назаровича и желаю ему плодотворной, успешной работы в новом качестве", - сказал Поздняков.

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также он является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.