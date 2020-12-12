Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной России на эстафету на этапе КМ в Хохфильцене

ТАСС, 12 декабря. Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав команды на мужскую эстафету в рамках третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Гонка пройдет 13 декабря, начало - 16:00 мск. На дистанцию выйдут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.
Также в воскресенье пройдет женская гонка преследования. В ней примут участие четыре россиянки: Ульяна Кайшева (18-я стартовая позиция; +0.50 от лидера), Ирина Казакевич (23; +1.05), Лариса Куклина (31; +1.18) и Евгения Павлова (51; +1.51).