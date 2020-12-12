Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной России на эстафету на этапе КМ в Хохфильцене

Баскетбольные еврокубки

Кущенко: БК "Химки" еще может выйти в плей-офф Евролиги, но надо что-то менять

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги, имея на счету 11 поражений в 13 встречах

Читать полностью