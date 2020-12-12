Матыцин надеется, что AIBA с Кремлевым добьется прогресса в развитии

В субботу Кремлев, который является также генеральным секретарем Федерации бокса России, был избран президентом AIBA.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что Международная ассоциация бокса (AIBA) с новым президентом Умаром Кремлевым добьется прогресса и сможет объединить национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"Поздравляю Умара Кремлева с победой на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса. Это значимое событие и для российского спорта и международного сообщества бокса. Умар Кремлев на протяжении трех лет является генеральным секретарем Федерации бокса России, и за это время проявил себя профессиональным и эффективным руководителем. Надеюсь, что под руководством Умара Кремлева AIBA также добьется большого прогресса в развитии и сможет объединить все национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы", - отметил Матыцин.

"Бокс всегда был важной частью олимпийской семьи. Уверен, Умар Кремлев сможет провести необходимые реформы, сделать деятельность организации прозрачной и уладить все разногласия AIBA с Международным олимпийским комитетом", - добавил министр спорта России.

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.