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Бокс

Матыцин надеется, что AIBA с Кремлевым добьется прогресса в развитии

В субботу генсек Федерации бокса России был избран главой Международной ассоциации бокса
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что Международная ассоциация бокса (AIBA) с новым президентом Умаром Кремлевым добьется прогресса и сможет объединить национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта РФ.

В субботу Кремлев, который является также генеральным секретарем Федерации бокса России, был избран президентом AIBA.

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"Поздравляю Умара Кремлева с победой на выборах президента Международной ассоциации любительского бокса. Это значимое событие и для российского спорта и международного сообщества бокса. Умар Кремлев на протяжении трех лет является генеральным секретарем Федерации бокса России, и за это время проявил себя профессиональным и эффективным руководителем. Надеюсь, что под руководством Умара Кремлева AIBA также добьется большого прогресса в развитии и сможет объединить все национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы", - отметил Матыцин.

"Бокс всегда был важной частью олимпийской семьи. Уверен, Умар Кремлев сможет провести необходимые реформы, сделать деятельность организации прозрачной и уладить все разногласия AIBA с Международным олимпийским комитетом", - добавил министр спорта России.

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.

Теги
РоссияБоксМатыцин, Олег Васильевич
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