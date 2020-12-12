Екимов: Федерация велосипедного спорта России нуждается в титульном спонсоре

12 декабря в Санкт-Петербурге прошла отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России. Выборы главы федерации были безальтернативными, за Екимова отдали свои голоса 40 делегатов из 46. Екимов будет возглавлять ФВСР до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) испытывает определенные финансовые затруднения, которые тормозят развитие этого вида спорта в России. Об этом ТАСС сообщил трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, который в субботу был переизбран на пост президента ФВСР.

"Работы непочатый край, и прежде всего мы будем заниматься теми проектами, которые мы не до конца реализовали в предыдущие четыре года, - заметил Екимов. - Речь идет о расширении нашей инфраструктурной базы, у нас очень мало треков, мало других спортивных сооружений. Особое внимание нам нужно уделять развитию массового спорта, также будем уделять очень большое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы, мы должны вносить свои предложения. Нам нужен серьезный титульный спонсор, который сможет обеспечить качественную реализацию спортивного календаря".

"Мы находимся в замкнутом круге, если начать с календаря, то для этого нет денег. Но чтобы привлечь деньги в велоспорт, надо перед этим сделать его популярным. Но для популяризации также нужны финансы, которых у нас пока недостаточно. Поэтому нужно начинать с решения финансового вопроса, а потом уже работать над популяризацией в медиа и создавать спонсорский интерес", - добавил президент ФВСР.

Екимов, выигрывавший золото олимпийских Игр в 1988 (в командной гонке преследования на треке), 2000 и 2004 годах (в индивидуальной гонке на шоссе с раздельным стартом), занимает пост президента ФВСР с декабря 2016 года.