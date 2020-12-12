Касперович: статус лидера сборной России по биатлону ментально не давит на Логинова

Логинов после трех этапов Кубка мира остается лидером сборной по числу набранных очков в общем зачете турнира, однако бороться за высокие места он пока не в состоянии.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Неудачное выступление чемпиона мира по биатлону Александра Логинова в начале сезона не связано с тем, что от него как от лидера сборной России ждут высоких результатов. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

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"Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет", - сказал Касперович.

"Так что это лидерство на нем никак не отражается. Лидером он ощущает себя в семье. Я горжусь, что соприкасаюсь с таким спортсменом, порядочным и честным человеком", - добавил он.

Также личный тренер отметил, что Логинов очень переживает за результаты напарника по команде Антона Бабикова. "Он с ним дружит и хочет, чтобы у него все получилось. Антон очень хороший, порядочный парень", - заметил Касперович.

В субботу Логинов занял место в третьем десятке гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев (14-е место).