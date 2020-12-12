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Биатлон

Касперович: статус лидера сборной России по биатлону ментально не давит на Логинова

Логинов после трех этапов КМ остается лидером сборной по числу набранных очков в общем зачете, однако бороться за высокие места он пока не в состоянии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Неудачное выступление чемпиона мира по биатлону Александра Логинова в начале сезона не связано с тем, что от него как от лидера сборной России ждут высоких результатов. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Логинов после трех этапов Кубка мира остается лидером сборной по числу набранных очков в общем зачете турнира, однако бороться за высокие места он пока не в состоянии.

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"Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет", - сказал Касперович.

"Так что это лидерство на нем никак не отражается. Лидером он ощущает себя в семье. Я горжусь, что соприкасаюсь с таким спортсменом, порядочным и честным человеком", - добавил он.

Также личный тренер отметил, что Логинов очень переживает за результаты напарника по команде Антона Бабикова. "Он с ним дружит и хочет, чтобы у него все получилось. Антон очень хороший, порядочный парень", - заметил Касперович.

В субботу Логинов занял место в третьем десятке гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев (14-е место).

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