Гайтюкевич и Малых стали восьмыми на третьем этапе Кубка мира по бобслею

ТАСС, 12 декабря. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых стали восьмыми на третьем этапе Кубка мира в соревновании двоек в австрийском Игльсе.

Победу одержали немцы Йоханнес Лохнер и Эрик Франке, их результат после двух заездов - 1 минута 42,93 секунды. Вторыми стали их соотечественники Франческо Фридрих и Торстен Маргис (+0,30), третьим стал латвийский экипаж Оскарса Киберманиса и Матисса Микниса (+0,47). Отставание Гайтюкевича и Малых - 1,06 секунды. Алексей Стульнев и Роман Кошелев стали 14-ми (+1,39).

Сборная России по бобслею пропустила два первых этапа Кубка мира в Сигулде из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Этап завершится 13 декабря соревнованием двоек среди женщин и второй мужской гонкой. Следующий пройдет 19-20 декабря в Игльсе.