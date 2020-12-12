Кущенко: БК "Химки" еще может выйти в плей-офф Евролиги, но надо что-то менять

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки" сохраняют шансы на выход в плей-офф Евролиги, но настало время серьезно анализировать ситуацию и что-то менять, проблески качественной игры у команды есть, но нет стабильности. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Армейцы набрали приличные обороты в этом сезоне. Показательно было, как ЦСКА прибавлял, когда химчане приближались в счете, и как "Химки" не воспользовались теми шансами, которые армейцы все же предоставляли, - сказал Кущенко. - Пресса и специалисты сравнивали эту игру с недавней очной встречей "Химок" и ЦСКА в Единой лиге ВТБ, которая закончилась победой подмосковной команды. Но по составу те "Химки" и игравшие с ЦСКА в Евролиге - это две разные команды".

"Проблески качественной игры у "Химок" проявляются, но нет стабильности и продолжается поиск баланса между игроками. Еще ничего не потеряно с точки зрения выхода в плей-офф и понятно, что надо что-то менять и анализировать. Единой лиге ВТБ, конечно, хочется, чтобы три наших клуба были представлены в плей-офф Евролиги", - добавил Кущенко.

ЦСКА с девятью победами в 13 матчах делит с "Барселоной" первую строчку в турнирной таблице. "Химки" занимают последнее, 18-е место, имея на счету 11 поражений в 13 встречах. "Зенит" из Санкт-Петербурга идет на шестой строчке.